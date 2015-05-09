В Непале после землетрясения появились два озера
02:23, 09 мая 2015Климат
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В пострадавшем от разрушительного землетрясения Непале из-за перекрытия рек оползнями образовались два озера, которые представляют угрозу для жителей.
REUTERS
Это выяснилось в результате анализа спутниковых фотографий пострадавших районов.
По мнению специалистов, образовавшиеся на западе Непала озера могут в любой момент прорвать созданные оползнями плотины и затопить находящиеся ниже населенные пункты и хозяйственную инфраструктуру, сообщает Русская служба ВВС.
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По последним данным, жертвами землетрясения в Непале, которое произошло 25 апреля, стали более 7,2 тысяч человек, еще более 14 тысяч человек пострадали в результате стихийного бедствия.
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