В Непале после землетрясения появились два озера

Это выяснилось в результате анализа спутниковых фотографий пострадавших районов.

По мнению специалистов, образовавшиеся на западе Непала озера могут в любой момент прорвать созданные оползнями плотины и затопить находящиеся ниже населенные пункты и хозяйственную инфраструктуру, сообщает Русская служба ВВС.

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По последним данным, жертвами землетрясения в Непале, которое произошло 25 апреля, стали более 7,2 тысяч человек, еще более 14 тысяч человек пострадали в результате стихийного бедствия.