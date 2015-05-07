Ученые предрекли Арктике летние оттепели через четверть века

Как сообщило вашингтонское сетевое издание "Дейли коллер", таков новый прогноз специалистов из Национального управления США по исследованию океана и атмосферы, передает ТАСС.

По их информации, минувшей зимой в Арктике было меньше льдов, чем в любой другой год за все время наблюдений со спутников.

Вместе с тем, согласно публикации, климатолог из Института имени Катона в США Чип Клаппенбергер выразил сомнение в обоснованности нынешнего прогноза. Он также подчеркнул, что "подобная ситуация не должна вызывать особой тревоги, поскольку имеется множество доказательств того, что в прошлом такое уже бывало и при этом белые медведи и вся остальная живность там умудрялась выживать".

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Со ссылкой на "ряд недавних исследований" издание утверждает, что 6-7 тысяч лет назад был период, когда крайний север планеты мог время от времени освобождаться от льдов.