Из-за опасности извержения вулкана в Японии объявлена эвакуация

Распоряжение касается всех, кто находится в радиусе 300 метров от долины, сообщило агентство Киодо. Утром в среду сейсмологи повысили уровень опасности до второго.

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Были введены ограничения на проезд по автодорогам, полностью остановлена канатная дорога, пользующаяся большой популярностью у туристов, сообщает РИА Новости.

В районе долины Окувадани нет населенных пунктов, поэтому фактически распоряжение властей касается туристов, которые в праздники намеревались полюбоваться на знаменитые пейзажи Хаконе.

Распоряжение об эвакуации связано с возможностью падения вулканических камней.

Увеличение частоты вулканических землетрясений в районе горы Хаконе было зафиксировано 26 апреля. По данным Исследовательского центра горячих источников префектуры Канагава, с 26 апреля по 4 мая специалисты зарегистрировали почти 790 толчков. Их магнитуда, как правило, не превышала 2,6. Во вторник толчки впервые стали ощутимы.

Древний потухший вулкан Хаконе, высота вершины которого составляет 1438 метров, входит в состав национального парка Фудзи-Хаконе-Идзу в 80 километрах от Токио. В центре его кратера расположены еще несколько вершин более молодых вулканов и озеро Аси. Последнее извержение, как считают ученые, произошло здесь в 1170 году. Определенная вулканическая активность сохраняется в долине Окувадани.