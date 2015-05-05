Greenpeace заявила об угрозе прекращения работы в Индии

Экологи говорят, что средств хватит лишь на тридцать дней работы. Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.

Министерство внутренних дел Индии заблокировало доступ Greenpeace к счетам в апреле, обвинив НКО в нарушении налогового законодательства и работу против экономических интересов страны.

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Сами экологи утверждают, что их преследуют за кампанию против загрязнения и использования вредных пестицидов в чайной индустрии.

Напомним, в Индии приостановили регистрацию и заморозили счета Greenpeace после того, как контрразведка представила доказательства антигосударственной деятельности экологических активистов.