Greenpeace заявила об угрозе прекращения работы в Индии
15:10, 05 мая 2015Климат
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Экологическая организация Greenpeace заявляет, что может прекратить работу в Индии, так как власти заморозили ее банковские счета.
REUTERS
Экологи говорят, что средств хватит лишь на тридцать дней работы. Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.
Министерство внутренних дел Индии заблокировало доступ Greenpeace к счетам в апреле, обвинив НКО в нарушении налогового законодательства и работу против экономических интересов страны.
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Сами экологи утверждают, что их преследуют за кампанию против загрязнения и использования вредных пестицидов в чайной индустрии.
Напомним, в Индии приостановили регистрацию и заморозили счета Greenpeace после того, как контрразведка представила доказательства антигосударственной деятельности экологических активистов.
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