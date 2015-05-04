Ученые заявили, что изменение климата в Арктике - начало новой эры

Об этом заявили норвежские ученые, передает Би-би-си. Норвежский полярный институт уже в течение нескольких лет ведет исследование ледового арктического покрова в самые холодные месяцы года.

Читайте такжеУченые рассказали о климате в будущем: Землю ждут частые засухи и снегопадыЭксперты отмечают постепенные переход льдов Арктики в иное состояние, когда постоянный ледовый покров, ранее покрывавший океан круглый год, сменяется таянием льдов в летний период и даже исчезновением льда на огромной части акватории.

Норвежским ученым приходится в течение нескольких месяцев жить на льду в условиях низких температур и полярной ночи. Их задача - сбор данных о состоянии льда в зимние месяцы. Исследовательское судно "Лэнс" зимовало в районе Арктики в 800 км от Северного полюса и дрейфовало вместе с паковым льдом.

Директор института Ян-Гунмар Винтер говорит, что понимание того, что происходит с арктическими льдами зимой, поможет ученым улучшить точность будущих прогнозов перемен, происходящих в глобальном климате.

Тем временем американские ученые сообщили, что они получили свидетельства самой низкой площади оледенения в Арктике в зимние месяцы за всю историю спутниковых наблюдений.

Основное направление исследований этого года, проводимых экспедицией, - изучение последствий уменьшения массы многолетнего пакового льда и увеличения массы льда более молодого и тонкого.

Среди исследователей, изучающих воздействие этих изменение на полярную биологию, выделяется доктор Хаакон Хоп, который возглавляет группу биологов, работающих подо льдом.

Под слоем молодого льда признаков жизни почти нет - а вот под многолетним паковым льдом, обратная сторона которого покрыта бороздами и трещинами, жизнь гораздо более многообразна", - говорит он. "Мы видим, что с уменьшением площади паковых льдов биоразнообразие снижается: под молодым льдом трудно найти такие же скопления ракообразных, как под многолетними тяжелыми льдами", - добавляет Хаакон Хоп.

"Это очень серьезная проблема, потому что эти мелкие ракообразные находятся в самом низу пищевой цепочки, и от их наличия зависит выживание многих полярных птиц и морских животных", - поясняет он.

Данные, собранные на льду, используются для калибровки измерений со спутников и самолетов. Эта непростая работа. Ученым приходится месяцами жить в условиях крайне низких температур. Во время нашего посещения судна "Лэнс" температура держалась на отметке -21 градус, а с учетом ветра - это -47 градусов.

Другая опасность, которую нам довелось увидеть собственными глазами, - белые медведи. Доктор Дженнифер Кинг вместе с небольшой группой коллег работали на льду в свете прожекторов с борта судна, когда на границе освещенного участка появился белый медведь. "Он находился от нас на расстоянии всего 25 м, на вершине тороса, и упорно глядел в нашу сторону", - рассказывает Дженнифер Кинг. Медведя удалось отогнать сигнальными ракетами.

Кроме того, ученым приходится постоянно быть начеку в связи с подвижками льда. За время экспедиции в паковом льду непрерывно возникали глубокие трещины, а движение ледовых полей создавало торосы и заструги.

Несколько раз мы стали свидетелями того, как ученым приходилось поспешно извлекать из-подо льда свои приборы, чтобы не утратить их. Однажды во время съемок началось сильное движение ледовых полей, и нам срочно пришлось возвращаться на судно.

Как говорит Ян-Гунмар Винтер, молодой лед, которого в Арктике становится все больше, дрейфует с большей скоростью: "Нам известно, что сейчас лед дрейфует быстрее, чем сто лет назад. На него сильнее влияют ветер и погодные условия".