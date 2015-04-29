В Канаде создали 56-сантиметровую стиральную машину, работающую без электричества (видео)

Новая стиральная машинка, не требующая электропитания от стандартной сети, покорила пользователей Интернета. Хитом ещё до начала официальных продаж и даже массового производства, стала компактная стиральная машина Drumi от канадской компании Yirego, пишут Вести.

Как считают авторы проекта, она предназначена для любителей кемпингов, для тех, кто хочет внести свой вклад в спасение мира от парниковых газов, и тех, кому просто удобнее воспользоваться небольшой машинкой, размеры которой достигают всего 56 сантиметров.

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По словам разработчиков, затраты воды и стирального порошка в их машине будут сокращены на 80% по сравнению со стандартными. Работает она при нажатии ногой на специальную педаль, которая раскручивает барабан.

Вместимость мини-машинки составляет 6-7 вещей за раз, стирка длится из расчёта 1-3 минуты на цикл, полоскание 1-2 минуты. Длительность зависит от размера вещей и количества вливаемой воды (до 5 литров). При этом вода для стирки и вода для полоскания заливается в Drumi отдельно.

Процесс стирки происходит так: сначала необходимо поднять крышку барабана, загрузить бельё и залить воду. Затем добавить порошок и закрыть машинку. После этого надо нажимать на педаль в течение 2 минут. Затем, нажав кнопку, нужно слить воду с пеной, добавить чистую для полоскания и снова нажимать на педаль. Уже после слива ополаскивающей воды необходимо дополнительно "покрутить" бельё, чтобы отжать оставшуюся влагу.

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Машинка вызвала такой ажиотаж среди интернет-пользователей, что сайт компании не выдержал наплыва посетителей. Недавно на сайте появилось сообщение о том, что из-за неожиданно высокого спроса на новый продукт возникли проблемы с оплатой.

Отметим, что до 29 июня 2015 года, пока не стартует краудфандинговая кампания по сбору средств на массовое производство, стоимость одной машинки составит $129. Ещё $40 придётся оплатить за доставку аппарата в США и Канаду. По планам компании, первые покупатели получат дружественную экологии Drumi в июле 2016 года.

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