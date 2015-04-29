Люди несут прямую ответственность за множество экстремальных погодных явлений - ученые

Эрик Фишер (Erich Fischer) и Рето Кнутти (Reto Knutti) из цюрихского Института наук об атмосфере и климате рассчитали, насколько вероятность необычных погодных явлений — например, стодневного рекорда жары или столетнего рекорда осадков – изменилась в связи с глобальным потеплением, передает Lenta.ru со ссылкой на New Scientist.

Эрик Фишер (Erich Fischer) и Рето Кнутти (Reto Knutti) из цюрихского Института наук об атмосфере и климате рассчитали, насколько вероятность необычных погодных явлений — например, стодневного рекорда жары или столетнего рекорда осадков – изменилась в связи с глобальным потеплением. Ученые работали с 25 различными климатическими моделями.

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Оказалось, что повышение среднемировой температуры на 0,85 градуса Цельсия, начавшееся с промышленной революции XIX века, оказывает серьезный эффект. Оно в 75 процентов случаев становится причиной аномальной жары и в 18 процентах случаев — сверхобильных осадков. Чем реже то или иное погодное явление, тем выше шанс, что его причиной стало глобальное потепление, утверждают климатологи.

«Полоса аномальной жары, которая раньше случалась один раз в тридцать лет, в мире глобального потепления происходит четыре раза за тот же срок. Некоторые (критики теории глобального потепления — ред.) утверждают, что такие события бывали и раньше. Да, бывали — но не настолько часто», — говорит Фишер.

Фишер и Кнутти также обнаружили, что при повышении глобальной температуры на 2 градуса Цельсия (порог, об опасности превышении которого предупреждают многие ученые) потепление станет причиной уже четырех из десяти ливневых штормов.

Эти цифры не слишком удивили других климатологов. «Теперь нам не стоит задаваться вопросом, случаен ли необычно жаркий день или это дело рук глобального потепления. Остается только ожидать того, что раньше происходило раз в двадцать лет», — заметил статистик Франсис Цвирс (Francis Zwiers) из Университета Виктории (Канада).

Ранее УНИАН сообщал, что, по мнению ученых, 97% животных Арктики пострадают от глобального потепления.