В Венесуэле госслужащим сократили рабочий день из-за аномально жаркой погоды

Власти Венесуэлы решили сократить рабочий день для госслужащих с восьми до пяти с половиной часов, передает Lenta.ru со ссылкой на BBC News. По словам вице-президента страны Хорхе Арреаза (Jorge Arreaza), из-за аномально жаркой погоды Каракас вынужден экономить электроэнергию, потребляемую кондиционерами.

Рабочий день венесуэльцев будет продолжаться с 7 часов 30 минут до 13 часов. Арреаз также призвал местных жителей постараться не пользоваться кондиционерами в своих домах. Частные компании, по словам вице-президента, будут применять собственные генераторы.

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Как долго будут действовать эти меры, не уточняется.

В настоящее время Венесуэла переживает экономический кризис из-за падения цен на нефть, в стране отмечается высокая инфляция и дефицит основных товаров.