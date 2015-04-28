В Чернобыльской зоне горит около 320 га леса - Шкиряк

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил и.о. председателя Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины Зорян Шкиряк.

"Относительно масштабного лесного (около 320 га) пожара на территории зоны отчуждения. Подразделения ГСЧС остановили распространение огня в сторону ЧАЭС, угрозы объекту «Укрытие» нет", - написал Шкиряк.

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По его словам, ситуация осложняется сильными порывами ветра, горит трава и частично верхушки леса на 15 очагах возгорания, из которых 3 крупнейших. "На месте работают более 200 бойцов личного состава и 35 единиц техники. Задействованные в тушении пожара 2 самолета АН-32 П и вертолет с водосливным устройством Ми-8 продолжают осуществлять выполнение задач на месте происшествия. Операцией руководит и.о. начальника Киевского областного управления ГСЧС полковник службы гражданской защиты Киселев П.С. Каждые 30 минут он информирует меня о состоянии тушения пожара. Главные усилия наших пожарных сосредоточены на тушении верхового возгорания леса. В настоящее время, благодаря своевременному привлечению авиации ГСЧС, удалось сбить верховой пожар на основных очагах возгорания. Ситуация под контролем. Работаем", - отметил Шкиряк.