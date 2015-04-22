Растения не спасут мир от глобального потепления - ученые

Растения считаются одними из главных союзников людей в борьбе с климатическими изменениями. Они фактически питаются углекислым газом. Чем больше парниковых газов, производимых людьми, растения поглощают, тем быстрее растут.

Однако результаты нового исследования показали, что ограниченные питательные вещества в почве могут задержать рост растений, что в итоге приведёт к более интенсивным темпам глобального потепления, пишут Вести со ссылкой на Nature Geoscience.

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Для своего роста и развития растения нуждаются в большом количестве разнообразных питательных веществ, в их числе азот (для изготовления светопоглощающего пигментахлорофилла и фосфор (для построения белков). Фермеры вносят эти элементы в почву в виде удобрений, однако в природе растения должны получать их из каких-то иных источников.

Новый азот можно выделять из воздуха (в составе которого его около 78%), но он почти всегда существует в газообразной форме. В почве азот производится различными бактериями. Некоторые растения (в основном бобовые) даже развили на своих корнях специальные узелки, в которых эти бактерии укрываются. Новый фосфор поступает от выветривания пород, а иногда от песков, принесённых ветром из пустынь.

Тем не менее эти два ключевых питательных вещества не были учтены при климатическом моделировании. Лишь две из 11 моделей, используемых для прогнозирования будущего потепления Межправительственной группой экспертов по изменениям климата (МГЭИК), учитывали ограниченное количество азота и фосфора.

Биогеохимик Уильям Видер (William Wieder) из Национального центра атмосферных исследований в Боулдере, США, и его коллеги пересмотрели эти прогнозы, учитывая новые темпы роста растений. Оказалось, что азота и фосфора из природных источников будет недостаточно, чтобы растения смогли сдерживать глобальное потепление с такой силой, какой от них ждут климатологи.

По мнению учёных, растения будут способны сокращать в год на 25% углерода меньше, чем это считалось ранее, когда не учитывались новые данные.

Также учёные отмечают, что почвенные микробы, "выдыхающие" углекислый газ, увеличатся в числе в условиях глобального потепления. То есть Земля станет ещё горячее, так как почва будет усиливать антропогенное потепление, а не замедлять его. Количество СО2 в атмосфере к 2100 году повысится на 10%, прогнозируют Видер и его коллеги.

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Разумеется, некоторые переменные остаются неизвестными. Например, почвенные бактерии, вырабатывающие азот и фосфор, перерабатывают мёртвые растения. А значит, неизвестно, насколько эти микробы могут увеличить количество доступного азота и фосфора.

Учёным предстоит провести больше полевых исследований, чтобы точно понять, как условия почвы и наличие питательных веществ в ней влияют на рост лесов.