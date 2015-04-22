NASA показало фотографии Земли потрясающей красоты
14:49, 22 апреля 2015Климат
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Ко Дню Земли, который отмечается 22 апреля, космическое агентство NASA опубликовало подборку самых красивых фото нашей планеты.
Сегодня в мире отмечают День Земли / NASA
Изначально День Земли празднуется во многих странах в день весеннего равноденствия, чтобы отметить момент, когда начинается весна.
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Уже 45 лет активисты со всего мира призывают быть внимательными к окружающей среде, не мусорить и помнить, что планета Земля у нас одна.
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