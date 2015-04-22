В Австралии сильные ливни вызвали наводнения, есть жертвы (фоторепортаж)
13:40, 22 апреля 2015Климат
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Около 100 человек спасены от наводнений в Сиднее и в австралийском штате Новый Южный Уэльс.
REUTERS
К настоящему моменту в результате стихии погибло три человека, сообщает Русская служба Би-би-си.
Примерно 200 тысяч домов на территории штата остаются без света, некоторые дома были смыты во время наводнения.
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Австралийские синоптики предупреждают об усилении ветра и дождей, после чего погода постепенно начнет улучшаться.
По прогнозам австралийского метеобюро, возможно усиления ветра до 100 км/ч, а также затопление некоторых районов Сиднея.
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