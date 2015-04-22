Высохшие озера и выжженные поля: аномальная засуха в Калифорнии длится уже четвертый год (фоторепортаж)
13:05, 22 апреля 2015Климат
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От нехватки воды пострадали 98% жителей штата и 93% территории. Причем засуха стала проблемой не только фермеров, но и жителей крупных городов вроде Лос-Анджелеса.
REUTERS
Американский штат Калифорния вынужден идти на крайние меры, сражаясь с самой сильной засухой в своей истории, которая длится уже четвертый год. Губернатор штата Джерри Браун издал указ о введении ограничений на воду.
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Как сообщал Reuters, «освободившиеся» ресурсы пресной воды власти штата планируют оставить нетронутыми в природе или направить на орошение проблемных участков. Местные фермеры уже знают об ограничениях на использование воды в сельском хозяйстве, и новые ограничения их касаться не будут.
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