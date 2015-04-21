Тысячи туристов съехались в Копенгаген в период цветения вишневых деревьев (фотогалерея)
14:33, 21 апреля 2015Климат
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В апреле на знаменитом кладбище Биспебьерг в Копенгагене начинают цвести вишни – туристы съезжаются со всего мира, чтобы сделать снимки на фоне вишневых аллей.
REUTERS
Кладбище Биспебьерг, которое является самым молодым в Копенгагене, привлекает весной множество туристов.
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Люди сюда приходят не только для того, чтобы почтить усопших, а просто как в Ботанический сад – организовать пикник и сфотографироваться на фоне аллей вишневых деревьев в цвету.
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