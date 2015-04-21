ОБСЕ, ЕЭК ООН помогают Молдове и Украине адаптироваться к изменению климата в Днестровском бассейне

Также будет обсуждаться вступление в силу двустороннего бассейнового Днестровского Договора.

Встреча организована при содействии ОБСЕ и Европейской экономической комиссии Организации объединенных наций (ЕЭК ООН), которые помогли странам разработать стратегические направления адаптации.

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Инструмент стабильности Европейского Союза и Австрийское агентство развития оказывают финансовую поддержку для сотрудничества между двумя странами в этой сфере под эгидой ОБСЕ и ЕЭК ООН.

По завершению встречи, заместитель министра охраны окружающей среды Республики Молдова Лазарь Кирика и заместитель министра экологии и природных ресурсов Украины Сергей Курыкин проведут пресс конференцию.