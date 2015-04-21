ОБСЕ, ЕЭК ООН помогают Молдове и Украине адаптироваться к изменению климата в Днестровском бассейне
Парламентарии, заместители министров охраны окружающей среды и руководители водохозяйственных организаций Молдовы и Украины встретятся в четверг в Киеве для презентации недавно разработанных стратегических направлений адаптации к изменению климата в бассейне Днестра и начать работать над бассейновым планом управления.
Также будет обсуждаться вступление в силу двустороннего бассейнового Днестровского Договора.
Встреча организована при содействии ОБСЕ и Европейской экономической комиссии Организации объединенных наций (ЕЭК ООН), которые помогли странам разработать стратегические направления адаптации.
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Инструмент стабильности Европейского Союза и Австрийское агентство развития оказывают финансовую поддержку для сотрудничества между двумя странами в этой сфере под эгидой ОБСЕ и ЕЭК ООН.
По завершению встречи, заместитель министра охраны окружающей среды Республики Молдова Лазарь Кирика и заместитель министра экологии и природных ресурсов Украины Сергей Курыкин проведут пресс конференцию.