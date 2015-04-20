Почти миллиард человек могут стать вынужденными переселенцами из-за изменений климата - генсек ООН

Об этом заявил генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, сообщает РИА «Новости».

В целом, количество беженцев и переселенцев сегодня выше, чем после окончания Второй мировой войны.

"Только ООН оказывает продовольственную помощь 90 миллионам людей по всему миру ежегодно и проводит вакцинацию 58 процентов детей в мире, спасая таким образом около трех миллионов жизней в год. Правительственные и неправительственные организации, а также партнеры ООН, такие как Красный Крест и Красный Полумесяц, также помогают миллионам", - заявил генсек ООН на заседании по подготовке гуманитарного саммита. Первый гуманитарный саммит состоится в Стамбуле в мае 2016 года.

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По словам главы ООН, на уровень жизни непосредственно влияют не только конфликты, но и урбанизация, рост населения, ухудшение окружающей среды, климатические изменения. Все это сказывается на развитии бедности и неравенства. Также он отметил, что все чаще происходят природные бедствия, которые приносят все больше разрушений.

"Количество людей, нуждающихся в гуманитарной поддержке, выросло вдвое за последние десять лет. Количество переселенных лиц больше, чем когда-либо после 1945 года. Это почти 51 миллиона беженцев", - отметил генсек.

Причем, по его словам, ситуация продолжает ухудшаться. "К 2050 году, по нашим оценкам, почти миллиард человек могут быть вынуждены переселиться из-за климатических изменений", - заявил он.

Также к 2050 году, по прогнозам всемирной Организации, почти 40 процентов всего населения мира будут жить в условиях резкой нехватки воды.

Ранее УНИАН сообщал, что в ООН заявили о начале экологической катастрофы через 5 лет.