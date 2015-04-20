Континенты на Земле растут благодаря деятельности живых организмов - ученые

К такому неожиданному выводу пришли немецкие геологи, представившие свой доклад на ежегодной конференции Европейской ассоциации наук о земле, которая проходит сейчас в Вене. Коротко о выводах ученых сообщает Science News.

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Эрозия (разрушение горных пород) происходит не только из-за ветра и воды. Растения проникают своими корнями в толщу породы, что дробит ее и превращает в пыль и ил. Дальше эти мягкие отложения напитываются водой, в результате чего в мантию Земли попадает все больше жидкости. Дефицит же воды в мантии (на глубине 100-200 километров) уменьшает количество «смазки», необходимой для образования континентов, передает Lenta.ru.

Объединив эти процессы в своей модели планетарной эволюции, геологи обнаружили, что при отключении эрозии континенты долгое время оставались большими. Однако если предположить, что жизни на Земле не было, то в мантию не попало бы достаточно воды для образования новой коры.

Сейчас континенты занимают 40 процентов планеты. Если убрать все формы жизни, то эта величина скоро сократилась бы до 30 процентов. Если же представить, что жизни на Земле никогда не было, то континенты занимали бы максимум 10 процентов площади планеты. Таким образом, на обитаемых небесных телах живые организмы формируют даже их геологическое устройство, заключают ученые.