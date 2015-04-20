В мире участились убийства экологов – правозащитники

Организация называет тенденцию "невидимым кризисом", описывая 116 задокументированных смертей активистов за прошлый год. Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.

При этом в Global Witness не сомневаются, что истинное число убитых выше, поскольку многие из них живут в труднодоступной местности.

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Как говорят в организации, в некоторых странах против активистов применяют законы по борьбе с терроризмом.

Более половины убийств экологов пришлось на Бразилию, Колумбию и Филиппины.