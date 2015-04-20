В мире участились убийства экологов – правозащитники
08:39, 20 апреля 2015Климат
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Международная правозащитная организация Global Witness встревожена ростом числа убийств экологических активистов в прошлом году: по данным правозащитников, за 2014 год погибло на 20% больше экологов, чем в 2013-м.
Чаще убивают в Бразилии, Колумбии и Филиппинах / studentperspectives.wordpress.com
Организация называет тенденцию "невидимым кризисом", описывая 116 задокументированных смертей активистов за прошлый год. Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.
При этом в Global Witness не сомневаются, что истинное число убитых выше, поскольку многие из них живут в труднодоступной местности.
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Как говорят в организации, в некоторых странах против активистов применяют законы по борьбе с терроризмом.
Более половины убийств экологов пришлось на Бразилию, Колумбию и Филиппины.
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