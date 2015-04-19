Власти Кубы борются с серьезной засухой

Отныне на Кубе вода потребителям поставляется в порядке строгой очередности: приоритет в обеспечении отдается населению и крупному рогатому скоту, за которыми следуют мероприятия по орошению, производство продуктов питания, промышленность, аквакультура и, наконец, увеселительные мероприятия.

Как сообщил интернет-портал "Кубаконтемпоранеа", на территории страны в первые три месяца этого года выпало на 63% меньше дождей, что стало причиной суровой засухи, особенно в восточных провинциях острова, передает ТАСС.

На Кубе создаются пункты распределения воды, устанавливаются насосы в колодцах пригородных зон, бурятся новые скважины. Плотины и подземные водоемы взяты под усиленный контроль специальных бригад, которые ведут постоянное наблюдение за расходом жидкости. В местах, где нехватка влаги особо ощутима, воду завозят цистернами и другими транспортными средствами.

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В то же время власти призывают население к экономии, так как большие потери связаны с многочисленными протечками труб в жилых домах и на производствах.

Сложная ситуация создалась в Сантьяго-де-Куба на востоке острова. Здесь водные хранилища заполнены менее чем на треть. Еще более удручающая картина наблюдается в восточной провинции Лас-Тунас, где запасы пресной воды составляют лишь 29% имеющихся емкостей. 112 тыс. жителей 380 поселков провинции получают воду в цистернах. И хотя специалисты утверждают, что нынешняя ситуация заметно отличается от той, что сложилась в 2010 году, кубинские власти внимательно следят за ее развитием.

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Лесники регулярно обходят свои участки, выявляя очаги возгораний и устанавливая таблички с предупреждением о запрете курения, разведения огня и приготовления пищи на открытом воздухе. Из-за засухи уже третью неделю не удается погасить крупный пожар в природном заказнике Сьенага де Сапата - болото Сапата, где пламенем объяты свыше 1700 гектаров территории.