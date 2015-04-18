Обама: изменения климата - главная угроза миру

По словам главы государства, он хочет когда-нибудь посмотреть в глаза детям и внукам и сказать, что сделал все возможное для выхода из экологического кризиса, передает Би-би-си.

Не дожидаясь саммита ООН по вопросам изменения климата, который пройдет в декабре, Обама пообещал резко сократить парниковые выбросы США - вторые по объему среди всех стран после Китая.

Читайте такжеДревние жители Гренландии боролись с Малым ледниковым периодом десятилетиямиТем не менее Республиканская партия протестует против выполнения плана Обамы, считая, что меры по улучшению экологии ударят по бизнесменам.

В ООН рассчитывают побудить 120 государств подписать в декабре всеобъемлющее соглашение по вопросам изменения климата.

Ранее Вашингтон подписал, но так и не ратифицировал Киотский протокол - дополнение к Рамочной конвенции ООН об изменении климата, направленное на сокращение выброса парниковых газов в атмосферу.