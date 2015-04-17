Март этого года стал самым жарким за 135 лет
20:59, 17 апреля 2015Климат
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Национальное управление океанических и атмосферных исследований США сообщает, что март 2015 года стал самым теплым за 135 лет наблюдений.
REUTERS
По данным метеорологов, в минувшем месяце средняя температура на Земли была на 0,85 градусов выше, чем средняя за XX век, передает Би-би-си.
Более того, самым теплым стал весь трехмесячный период с января по март этого года.
Управление учитывало в своем исследовании как температуры воздуха на суше, так и погоду над поверхностью океана.
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