Март этого года стал самым жарким за 135 лет

20:59, 17 апреля 2015
Климат
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Национальное управление океанических и атмосферных исследований США сообщает, что март 2015 года стал самым теплым за 135 лет наблюдений.

REUTERS

По данным метеорологов, в минувшем месяце средняя температура на Земли была на 0,85 градусов выше, чем средняя за XX век, передает Би-би-си.

Более того, самым теплым стал весь трехмесячный период с января по март этого года.

Управление учитывало в своем исследовании как температуры воздуха на суше, так и погоду над поверхностью океана.

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