Март этого года стал самым жарким за 135 лет

По данным метеорологов, в минувшем месяце средняя температура на Земли была на 0,85 градусов выше, чем средняя за XX век, передает Би-би-си.

Более того, самым теплым стал весь трехмесячный период с января по март этого года.

Управление учитывало в своем исследовании как температуры воздуха на суше, так и погоду над поверхностью океана.