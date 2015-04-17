Древние жители Гренландии боролись с Малым ледниковым периодом десятилетиями

В середине XIII столетия скандинавы, поселившиеся в Гренландии, пережили не меньше десятка суровых и холодных периодов. В эти годы погибла значительная часть их скота. Они также не могли отправиться в плавание, чтобы получить продовольствие, поскольку на острове не было достаточно древесины, чтобы построить корабли. Поэтому, когда скандинавские торговцы не заплывали в Гренландию, жителям острова неоткуда было брать еду.

Однако климат не смог истребить скандинавов, которые выживали в плохих природных условиях на протяжении 200 лет - всего периода, который позже исследователи назовут Малым ледниковым периодом. Таков вывод докторской диссертации Кристиана Кох Мэдсена из Датского национального музея.

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Быстрое исчезновение гренландских скандинавов на северных территориях всегда было загадкой, говорит профессор археологии из Университета Эдинбурга Эндрю Дагмор. По его мнению, новая работа дает хорошее представление о том, что в действительности произошло с населением Гренландии.

«Благодаря этому исследованию мы теперь понимаем, что скандинавы умели хорошо использовать окружающую среду и приспосабливаться», – отметил Эндрю Дагмор. По его мнению, диссертация Кристиана Кох Мэдсена – это научный прорыв.

Автор нового исследования отмечает, что исчезновение скандинавов Гренландии не было таким быстрым, как считалось ранее. 10 лет исключительно холодных зим были только началом Малого ледникового периода. И гренландские скандинавы выживали в суровых природных условиях очень долго.

Кристиан Кох Мэдсен считает, что предыдущие оценки численности скандинавов, живших в Гренландии, сильно завышены. Опираясь на подробное исследование ландшафта, исследователь пришел к выводу, что их численность, которая одновременно жила на острове, не превышала 2,5 тыс. Кроме того, население было сильно рассредоточено по острову. Ранее численность гренландский скандинавов оценивалась в 6 тыс. человек.

Чем закончилась история древних скандинавов в Гренландии, до сих пор не ясно. Централизованное и заметно поредевшее общество могло разрушиться само по себе.