Жителей пострадавшей от пожаров Хакасии предупредили об угрозе паводка
Специалисты Хакасского центра гидрометеорологии прогнозируют повышение дневных температур до 20 градусов тепла, что может вызвать таяние снегов и подтопление населенных пунктов.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства региона России.
"С 16 по 20 апреля в Хакасии потеплеет до +20 градусов, что будет способствовать обильному снеготаянию, формированию склоновых стоков. Возможны разливы малых рек и подтопления пониженных участков местности", — говорится в сообщении.
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Специалисты призывают население региона заранее перенести продуктовые запасы из подвалов в другое место, где вода их не затронет. В доме поднять мебель и закрепить во дворах все предметы, способные уплыть.
"Следите за прогнозами погоды и сообщениями о гидрологической обстановке в республике. Уточните и держите под рукой номер телефона управления по делам ГО и ЧС при администрации вашего муниципалитета. В экстренных случаях, если вешние воды несут угрозу жизни человека, звоните по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России 101", — призывают власти.
Как сообщал УНИАН, в Хакасии продолжаются масштабные пожары. По состоянию на утро 14 апреля в республике уже сгорели почти 1,3 тысячи жилых домов в 38 селах. Жертвами пожаров стали уже 23 человека, пострадало 900 человек.