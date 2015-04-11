С каждым годом весна на Земле становится короче - ученые
20:21, 11 апреля 2015Климат
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Интенсивность сокращения сроков весны наглядно демонстрируют цифры: за 6500 лет протяженность этого времени года сократилась на четверо суток.
Протяженность весны за 6,5 тыс. лет сократилась на 4 суток / Фото УНИАН
Ученые отмечают, что на протяжение последних тысяч лет весна становится все короче, передают Метеовести.
В текущем сезоне весна продлится 92,76 суток, лето 93,65 суток, осень 89,84, а зима 88,99 суток.
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«Это изменение невозможно разглядеть, если только вы не астроном или палеоклиматолог», - пояснил директор Института Годдарда Гэвин Шмидт.
Интенсивность сокращения сроков весны наглядно демонстрируют цифры: за 6500 лет протяженность этого времени года сократилась на четверо суток.
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