С каждым годом весна на Земле становится короче - ученые

20:21, 11 апреля 2015
Климат
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Интенсивность сокращения сроков весны наглядно демонстрируют цифры: за 6500 лет протяженность этого времени года сократилась на четверо суток.

Протяженность весны за 6,5 тыс. лет сократилась на 4 суток / Фото УНИАН

Ученые отмечают, что на протяжение последних тысяч лет весна становится все короче, передают Метеовести.

В текущем сезоне весна продлится 92,76 суток, лето 93,65 суток, осень 89,84, а зима 88,99 суток.  

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«Это изменение невозможно разглядеть, если только вы не астроном или палеоклиматолог», - пояснил директор Института Годдарда Гэвин Шмидт.

Интенсивность сокращения сроков весны наглядно демонстрируют цифры: за 6500 лет протяженность этого времени года сократилась на четверо суток.

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