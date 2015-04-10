Магнитная активность Солнца может изменить сезон дождей и засух

Ученые зафиксировали циклы магнитной активности Солнца продолжительностью два года, сообщают Метеовести со ссылкой на журнал Nature Communications.

Открытые магнитные циклы управляются движением вещества внутри Солнца: в те моменты, когда магнитные поля переходят из южного полушария Солнца в северное или наоборот, активность звезды изменяется.

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Астрономы уверены, что на Земле результаты этих изменений могут быть заметны в тех регионах, где существует только два типа погоды – сезон дождей и сезон засухи. Открытие новых циклов позволит исследователям с большей точностью прогнозировать возникновение сильных геомагнитных бурь.