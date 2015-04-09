Ученые обвинили в глобальном потеплении газы-анестетики

Обезболивающие имеют едва ли не большее значение, чем антибиотики и другие препараты современной медицины. Благодаря им многие процедуры – включая поход к стоматологу – перестали быть пыткой для больных. Однако у них обнаружился один неожиданный эффект, передает Naked Science.

Исследование, результаты которого были опубликованы недавно в журнале Geophysical Research Letters, показало, что концентрация в воздухе популярных анестетиков – десфлурана, изофлурана и севофлурана – достигла 0,3, 0,097 и 0,13 частей на триллион соответственно.

Читайте такжеВ ближайшие годы мир ждет экстремальная погода, которая может спровоцировать войны - ученые

Эти числа выглядят вполне ничтожными (для сравнения, углекислого газа в атмосфере содержится 400 частей на миллион), однако парниковый эффект, который создают газы-анестетики, в пересчете на единицу массы оказывается намного выше. Так, каждый килограмм десфлурана с этой точки зрения имеет то же воздействие на климат, что и 2,5 т углекислого газа. Поэтому влияние их на планету недооценивать не стоит.

Авторы работы призывают ограничить использования дисфлурана – самого «парникового» из всех анестетиков.