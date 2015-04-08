В засушливой Калифорнии неожиданно разыгралась буря с проливным дождем

И хотя в Северной Калифорнии из-за этого тысячи людей остались без света, весенние ливни стали ценным пополнением водного баланса региона, который живет в условиях постоянной засухи. Об этом сообщает americaru.com.

Местные жители не ожидали прихода весенней бури с дождем, поэтому просто испугались стихии. Это связано также с тем, что приход ливней осложнил транспортное сообщение в штате. В частности, произошло несколько аварий - по меньшей мере одна машина застряла в луже на дороге неподалеку от Сан-Франциско.

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Сообщается, что в горной части штата из-за холодной бури склоны оказались покрыты не дождем, а снегом. В Сьерра на высоте 2 километров ожидается накопление снега в результате минувшей бури на уровне 15 см. Синоптики прогнозируют, что столь обильные осадки помогут пережить Калифорнии жаркое лето без экстремальной засухи.