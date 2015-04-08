На Тайване из-за серьезнейшей засухи ограничивают подачу воды
12:33, 08 апреля 2015Климат
334
На севере острова водоснабжение будет прекращаться на два дня в неделю.
Уровень осадков на Тайване сейчас самый низкий за последние 60 лет / Michael Turton / flickr.com
Власти Тайваня приняли решение об ограничении подачи воды в связи с самой серьезной за последние 10 засухой, сообщает Русская служба Би-Би-Си.
На севере острова водоснабжение будет прекращаться на два дня в неделю, что станет серьезным испытанием для домохозяйств региона.
Читайте такжеВ Калифорнии из-за засухи впервые ограничат потребление пресной воды
Как отмечает корреспондент Би-би-си, уровень осадков на Тайване сейчас самый низкий за последние 60 лет, а засуха, начавшаяся в октябре прошлого года привела уже к тому, что в большинстве водохранилищ уровень воды упал более, чем на половину.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter