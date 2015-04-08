На Тайване из-за серьезнейшей засухи ограничивают подачу воды

Власти Тайваня приняли решение об ограничении подачи воды в связи с самой серьезной за последние 10 засухой, сообщает Русская служба Би-Би-Си.

На севере острова водоснабжение будет прекращаться на два дня в неделю, что станет серьезным испытанием для домохозяйств региона.

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Как отмечает корреспондент Би-би-си, уровень осадков на Тайване сейчас самый низкий за последние 60 лет, а засуха, начавшаяся в октябре прошлого года привела уже к тому, что в большинстве водохранилищ уровень воды упал более, чем на половину.