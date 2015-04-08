На берегу Мертвого моря появляются опасные воронки

В последние несколько десятков лет море мельчает из-за отвода воды реки Иордан (которая питает Мертвое море) и добычи минералов.

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Поверхность воды ежегодно отступает на 1 метр. Когда соленая вода отступает, поднимаются пресные грунтовые воды, которые растворяют слои соли, создавая подземные пустоты, над которыми и образовываются воронки, сообщает xata.co.il.

Как говорит Ханан Гинат (Hanan Ginat), академик и геолог исследовательского центра Мертвого моря, провалы открываются без предупреждения: «Мы ищем возможности прогнозировать, где это случится, но это очень сложно».

Главная причина обмеления Мертвого моря – отвод воды из реки Иордан, которая раньше поставляла 1,7 миллиардов кубических метров воды, но сейчас дает только 20 процентов от этого. Кроме того, завод Dead Sea Works откачивает морскую воду для сбора солей и минералов, что тоже играет роль в создании проблемы.