В ближайшие годы мир ждет экстремальная погода, которая может спровоцировать войны - ученые

Природное явление Эль-Ниньо, которое характеризуется повышением температуры воды в определенных районах центральной части Тихого океана и оказывает влияние на погодные процессы в ряде регионов - засуха или потоп, прогнозировали еще прошлой осенью, задержалось на полгода и проявило себя в феврале 2015 года.

В этом году явление может привести к существенным изменениям в погоде, объявило Национальное управление океанических и атмосферных исследований, передают Метеовести.

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Как и где отреагирует погода на новое Эль-Ниньо, метеорологи пока сказать не могут, но в одном они уверены уже сейчас: население Земли ждет еще один очень теплый год. Причем, обычно Эль-Ниньо длится 6-8 месяцев, но сейчас оно может продлится 1-2 года.

Эль-Ниньо приносит экстремальную погоду, одним из последствий которой являются эпидемии малярии, лихорадки денге и другие болезни, а также гибель рыбы. При этом западные ветры несут дожди и наводнения в пустыни.

Считается, что приходы Эль-Ниньо способствуют военным и социальным конфликтам в странах, затронутых этим природным явлением. Некоторые ученые утверждают, что в период 1950-2004 г.г. Эль-Ниньо увеличило вдвое вероятность возникновения гражданских войн.