97% животных Арктики пострадают от глобального потепления

Климатические исследования ученых показали, что 195 из 201 видов птиц и животных Арктики пострадают от изменения условий их обитания, происходящих в результате глобального потепления.

Журнал Climatic Change опубликовал статью, подробнее рассказывающую о работе ученых, сообщает Газета.ru.

Связанные с глобальным потеплением климатические изменения быстрее всего происходят в арктическом регионе. Ученые построили модели, прогнозирующие изменения среды обитания 162 видов птиц и 39 видов млекопитающих, населяющих Арктику.

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Результаты работы оказались неутешительными: выяснилось, что 97% всех животных и птиц станут жертвами изменений условий их жизни, причем больше пострадают млекопитающие.

Особый урон будет нанесен среде обитании таких животных, как северный канадский олень карибу, норка, ондатра, американский тундровый лебедь и белолобый гусь. Климатологи утверждают, что их выводы являются не окончательными и требуют дальнейшей доработки, но и такие предварительные результаты являются достаточным поводом беспокойства для ученых всего мира.