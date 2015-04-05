В Китае из-за наводнения пострадали почти 240 тысяч человек
14:55, 05 апреля 2015Климат
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Затяжные дожди привели к сильным наводнениям в провинции Хунань в центральной части Китая, в результате чего пострадали не менее 235,5 тысячи местных жителей.
REUTERS
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Синьхуа.
Отмечается, что уровень воды в озере Дунтинху достиг отметки в 23,58 метра, что на 2,08 метра превышает нормальный уровень воды в это время года. В результате повышения уровня воды в местных водоемах были затоплены сельскохозяйственные угодья.
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Власти сообщают, что пока не могут оценить ущерб, нанесенный региону стихией.
Согласно сообщению, в затопленных районах нарушены линии связи, нет движения транспорта. Местные власти в рамках экстренных мер эвакуировали более 12 тысяч человек.
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