В Китае из-за наводнения пострадали почти 240 тысяч человек

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Синьхуа.

Отмечается, что уровень воды в озере Дунтинху достиг отметки в 23,58 метра, что на 2,08 метра превышает нормальный уровень воды в это время года. В результате повышения уровня воды в местных водоемах были затоплены сельскохозяйственные угодья.

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Власти сообщают, что пока не могут оценить ущерб, нанесенный региону стихией.

Согласно сообщению, в затопленных районах нарушены линии связи, нет движения транспорта. Местные власти в рамках экстренных мер эвакуировали более 12 тысяч человек.