В центре Львова обустроят первую экологическую остановку общественного транспорта

"Центральная часть Львова находится в понижении рельефа, поэтому там плохо циркулируют воздушные массы, что приводит к большей концентрации углекислого газа, оксидов азота и серы, что обусловлено, в частности, интенсивным автомобильным движением. Это приводит к тому, что в безветренную погоду в центре Львова возможно образование смога", - пояснила руководитель проектной группы "Сохранение природы города" Анастасия Рудич, передает Zaxid.net.

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По ее словам, проект "Зеленая остановка" является шагом к борьбе с изменением климата, улучшению благосостояния общины Львова. Также он призван популяризировать технологии экологического строительства. Это так называемый толчок к созданию зеленых крыш на зданиях (сады на крышах) города.