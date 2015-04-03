Заниматься спортом в городе полезно, несмотря на плохую экологию

Исследование было проведено, чтобы выяснить, как занятия спортом в городских условиях влияют на здоровье, сообщает "Вокруг света". Не окажется ли, что загрязненный воздух существенно уменьшает пользу от занятий спортом и физической активности на открытом воздухе (бег, езда на велосипеде, работу в саду, ходьба) или вовсе приводит к увеличению риска для здоровья.

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Для этого ученые проанализировали данные 52 000 датчан в возрасте 50–65 лет, живущих в Копенгагене и Орхусе. Все участники исследования передавали данные о своей физической активности в 1993–1997 годах, а за их здоровьем продолжали наблюдать до 2010 года. Исследователи изучили степень загрязненности воздуха диоксидом азота в местах обитания добровольцев и соотнесли эти данные с информацией об их здоровье, физической активности и причинах их смертей.

Оказалось, что положительная зависимость уровня здоровья от наличия физической активности сохранялась, несмотря на загрязненный городской воздух. Таким образом, ученые сделали вывод: загрязнение воздуха в городе, хотя и вредно для здоровья в целом, пользу от занятий спортом не уменьшает.

Напомним, что, как ранее выяснили американские ученые, даже небольшое количество физических упражнений приносит пользу здоровью. В особенности это касается женщин. До сих пор врачи рекомендовали посвящать физкультуре по 150 минут в неделю.