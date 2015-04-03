Уровень воды в Байкале поднимется до нормального в июне - Минприроды РФ

Министерство природных ресурсов и экологии РФ прогнозирует, что уровень воды в Байкале стабилизируется к июню, сообщил глава ведомства Сергей Донской, передает РИА Новости.

"В принципе, на самом деле, с учетом того, как идет снижение уровня, то, как это ни прискорбно, в свое время именно Гидромет давал такой прогноз… еще в декабре-январе месяце, и этот прогноз совпадает. Исходя из этого прогноза… потихонечку, с учетом, конечно, погодных условий… где-то, наверное, со второй половины апреля… он (уровень воды) начнет восстанавливаться", — отметил Донской.

Министр природных ресурсов и экологии РФ сообщил, что выход на нормальный уровень воды в озере Байкал ожидается ориентировочно в июне месяце.

"Скорее всего, у нас выход на нормальный уровень где-то в июне месяце", — заявил Донской.

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По данным на 1 апреля, уровень воды в озере Байкал из-за маловодья продолжает снижаться, за последние дни он упал до отметки 455,91 метра, что на 9 сантиметров ниже критического уровня.

В настоящее время предельные уровни озера Байкал ограничены требованиями постановления правительства РФ от 26 марта 2001 года №234. Документ установил минимальный допустимый уровень воды в 456 метров (тихоокеанская отметка — ТО), максимальный — 457 метров (ТО).

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Ранее сообщалось, что предельные уровни Байкала, установленные этим постановлением, особенно его минимальная отметка, не имеют серьезного научного обоснования.

По данным МЧС РФ, приток воды в озеро летом и осенью 2014 года из-за маловодья составил лишь 67% от нормы. Правительство РФ ввело режим повышенной готовности в Иркутской области и Бурятии в связи с чрезвычайно низким уровнем воды в Байкале.

Байкал — одно из величайших озер планеты, озеро "превосходных степеней": самое глубокое (1637 метра), самое древнее (около 25 миллионов лет), с самой разнообразной флорой и фауной среди пресных водоемов. Озеро обладает уникальным по объему и качеству запасом пресных вод (23,6 тысячи кубических километров — более 20% мировых запасов). В 1996 году водоем был включен в список всемирного природного наследия ЮНЕСКО.