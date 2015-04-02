Яичная скорлупа доисторических птиц поможет реконструировать климат палеолита

А еще в 90-е годы на раскопках в Шенингене нашли древнейшее деревянное оружие, сообщает "Наука и жизнь". Уникальные находки сохранились в отложениях возрастом 300 тыс. лет. Когда-то памятник находился на берегу озера, поэтому в отложениях прекрасно сохранились органические вещества: не только деревянное оружие, но и, например, яичная скорлупа.

Она стала предметом отдельного исследования, которое провели доктор Йорди Зерангели и профессор Нихолас Конард из Тюбингенского университета вместе со своими коллегами из Галле-Виттенбергского университета им. Мартина Лютера и из Государственной службы культурного наследия Нижней Саксонии. Исследователям удалось определить виды птиц, яйцам которых она принадлежала.

Скорлупа представляет собой исключительно редкую категорию находок. Исследователи полагают, что систематическое определение видов птиц по остаткам скорлупы в ближайшие годы поможет реконструировать климатические условия межледникового периода. Кроме того, скорлупа может также пролить свет на поведение перелетных птиц 300 тыс. лет назад и на диету людей того времени.

Фрагменты скорлупы небольшие – несколько сантиметров шириной и менее миллиметра толщиной. Их удалось обнаружить благодаря тщательным раскопкам и промывке. Исследователи сравнили фрагменты с яйцами современных европейских птиц, хранящимися в Музее естественной истории в Брауншвейге и в Галле-Виттенбергском университете. Критериями сравнения была толщина скорлупы, ее искривление, структура поверхности, форма пор и расстояние между ними.

В результате этой процедуры удалось определить 5 превосходно сохранившихся фрагментов. Один из них аналогичен скорлупе серого журавля, еще один фрагмент - от яйца утки (вероятно, кряквы). Три других фрагмента показывают сходство с яйцами современного лебедя-кликуна. Последние сегодня гнездятся, как правило, в зонах субарктического климата, таких, как Исландия, Скандинавия и Сибирь. Субарктические ландшафты характеризуются низкорослой растительностью, температура там на несколько градусов ниже, чем в Центральной Европе.

Скорлупа также ставит вопрос о том, не служили ли яйца дополнительным продуктом питания людей. Исследователи полагают, что яйца могли быть очень важным источником пищи весной. Не исключено, что они могли стать одной из причин, по которой охотники и собиратели интересовались берегами озер.