В Калифорнии из-за засухи впервые ограничат потребление пресной воды

Об этом сообщает Дождь со ссылкой на Reuters.

Детальный план сокращения потребления будет представлен позже, однако уже известно, что ограничения коснутся, в том числе, обычных граждан и предприятий самого населенного штата США.

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«Мы сейчас стоим на сухой земле, а должны стоять на полутораметровом слое снега», — заявил Браун. По его словам, нормирование потребления воды позволит спасти почти два кубических километра почвы за девять месяцев.

«Освободившиеся» ресурсы пресной воды власти штата планируют оставить нетронутыми в природе или направить на орошение проблемных участков. Местные фермеры уже знают об ограничениях на использование воды в сельском хозяйстве, и новые ограничения их касаться не будут.

Отмечается, что в марте обычным жителям штата уже запретили поливать лужайки перед домами в пределах двух суток до и после дождя, а ресторанам рекомендовали подавать воду только по специальному запросу посетителя.

Аномальная засуха в Калифорнии продолжается уже четвертый год, и в той или иной мере затронула все население штата. Столь жесткие ограничительные меры уже рассматривались властями штата в 70-е годы, однако тогда решение об их применении принято не было.