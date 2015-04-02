Ученые объяснили, как массовая вырубка лесов влияет на урожайность на планете

В ходе исследования ученые из Соединенных Штатов и Китая сосредоточились на альбедо (количество солнечной радиации, отраженной от поверхности Земли) и испарении (транспортировка воды в атмосферу из почвы, растительности и других поверхностей) в качестве основных факторов изменений локальной температуры, сообщает sciencedaily.com.

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Исследование является первым глобальным анализом последствий изменения лесного покрова на локальной температуре с помощью спутников НАСА.

Из исследования следует, что политика землепользования может иметь экономические последствия в сельском хозяйстве.

"Понимание точных механизмов генерирования лесом тепла или холода может помочь в прогнозах изменений в урожайности. Вместе со знанием других экологических факторов, эта информация может помочь лицам, принимающим решения, в разработке политики землепользования, написал Сафа Мотешарей, соавтор статьи и ученый центра SESYNC.

Сельское хозяйство - в частности, преобразование лесного покрова в плантации для производства пальмового масла, сои, резины, кофе, чая, риса и многих других культур - считается одной из главных причин исчезновения леса.

Такое изменение растительного покрова может управлять повышением или снижением местной температуры на несколько градусов. Этот вид колебаний может существенно повлиять на урожайность сельскохозяйственных культур, которые очень восприимчивы к конкретным климатическим условиям, вследствие чего урожай может быть менее производительным и менее прибыльным.