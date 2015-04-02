В Антарктиде зафиксировали рекордно высокую температуру

За всю историю метеонаблюдений такого тепла на конец марта никогда ранее не было, пишет Новое Время со ссылкой на CNN.

Аргентинские метеорологи зафиксировали рекордное значение тепла, однако Всемирная метеорологическая организация пока не подтвердила рекорд.

Самая высокая температура в Антарктиде была зафиксирована 24 марта на аргентинской научной станции Эсперанса, которая расположена на Антарктическом полуострове недалеко от южной оконечности Южной Америки. Предыдущий рекорд тепла в Антарктиде пришелся на 24 апреля 1961 года, когда на станции Эсперанса термометры показали +17,1 градусов Цельсия.

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Средняя температура на Антарктическом полуострове возросла на 2,8 градуса по Цельсию за период с 1900 по 2011 год, сообщает организация Climate Central.