Ученые рассказали о климате в будущем: Землю ждут частые засухи и снегопады

Большинство эффектов, вызванных изменением климата, выглядят мало связанными между собой и противоречивыми, а их взаимное влияние еще недостаточно изучено учеными. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Например, наблюдения последних десятилетий показывают, что глобальное потепление, как это не парадоксально, привело к похолоданию вдоль европейского побережья. Группа исследователей под руководством Стефана Рамшторфа сделала такой вывод в работе, опубликованной в конце марта в научном журнале "Смена климата в природе".

Исследователи смогли оценить изменения температуры воды в океане, исследовав донные залежи и ледяные керны, а также кораллы и годовые кольца деревьев. В результате исследования ученые выяснили, что часть Северной Атлантики, южнее Гренландии, испытала похолодание, несмотря на глобальное потепление.

Ученые Потсдамского института исследований влияния климата не исключают, что это наблюдение, которое выглядит парадоксальным, связано с ослаблением мощности Гольфстрима.

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Другая группа ученых проанализировала данные, полученные со спутников и метеорологических станций. Они пришли к выводу, что воздушные потоки также замедляются.

В целом ученые считают, что в будущем можно будет наблюдать более стабильные метеорологические условия. Летом циклоны переносят с океана на континент влажные воздушные массы - это значит дождь и похолодание. Если этого не случается, тогда наблюдается засуха, как в России в 2010 году.

За такой стабилизацией метеорологических условий, по мнению ученых, может стоять следующий механизм: так как Арктика начинает поглощать относительно больше тепла, чем другая более теплая часть северного полушария, температурная разница между этими регионами постепенно уменьшается. Поскольку именно эта температурная разница вызывает образование высокоскоростных потоков ветра, то чем меньше перепад температур, тем меньше ураганов.

Ученые рассчитали, что каждый градус глобального потепления может спровоцировать на 5 процентов больше снегопадов над южным полюсом.