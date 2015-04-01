Российские ученые предрекли глобальное похолодание вместо потепления

Об этом сообщает ресурс «Амител».

Как рассказал декан географического факультета Алтайского государственного университета Геннадий Барышников, гляциологи с 30-х годов следят за состоянием ледника Маашей. И если раньше ученые наблюдали за тем, как он отступал, то в 2014 году стал происходить обратный процесс.

"Когда говорят о глобальном потеплении или глобальном похолодании, идет речь не о каких-то температурах в какой-то конкретный период времени, а о тенденциях. Мы можем проследить это по ледникам. В Горном Алтае это хорошо заметно. Есть реперы, которые Михаил Владимирович Тронов, известный томский ученый, установил на одном из ледников Алтая в 1933 году. Вот когда я оканчивал университет, уже через 40 лет, после того, как он установил репер, ледник отступил от него на 150 метров, то есть шло общее потепление климата", - пояснил он.

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По словам эксперта, в настоящее время ледник начинает двигаться вниз по рельефу, то есть наблюдается обратное явление. "Мы не знаем, сколько это продлится по времени. Но по этому мы можем судить о том, что сейчас в целом идет тенденция на похолодание", - подчеркнул Геннадий Барышников.