ООН заявляет о грядущей экологической катастрофе

Межправительственная группа экспертов по изменению климата при ООН (МГЭИК) опубликовала доклад о последствиях глобального изменения климата. Если верить исследованию, очень скоро нашу планету ждут "серьезные, повсеместные и необратимые" последствия происходящих в последние годы изменений, сообщает Утро.ру.

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В частности, ледяные шапки гор продолжат таяние, а сезонная жара и проливные дожди в ряде регионов продолжат усиливаться. Список регионов, страдающих от нехватки питьевой воды, значительно расширится.

Риски для морского биоразнообразия остаются высокими даже при потеплении в пределах 2°C. Изменение климата приведет и к тому, что исчезнут коралловые рифы и некоторые виды рыб.

"Во множестве случаев мир плохо подготовлен к рискам в связи с изменением климата. В докладе делается вывод, что существуют возможности реагирования на эти риски, но с ними будет сложно справиться в случае действительно сильного потепления", - говорится в пресс-релизе исследования.

"Черным" годом, когда первые ужасающие последствия начнут проявляться, ученые считают 2020-й. Однако, по мнению экспертов, готовиться к экологической катастрофе стоит уже сейчас.