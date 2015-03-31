Грядущие климатические изменения нанесут существенный урон бедным странам - экологи

Исследователи климата пытаются понять, возможно ли остановить глобальное потепление, и является ли повышение глобальных температур на 2 градуса выше доиндустриального уровня слишком высоким или слишком низким, передают Вести.

Цель сдерживать потепление на этом уровне была принята в 2010 году в Канкуне (Мексика). В основном эта цель поддерживалась представителями промышленно развитых стран, которым проще адаптироваться к меняющемуся климату. Однако многие развивающиеся бедные страны могут понести серьёзный урон, так что их представители требуют, чтобы планку снизили до 1,5 градусов.

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Ещё в октябре 2014 года американские климатические аналитики Дэвид Виктор (David Victor) и Чарльз Кеннел (Charles Kennel) высказали предположение, что попытки остановить глобальное потепление на отметке на 2 градуса выше доиндустриального уровня с научной точки зрения бессмысленны, а с политической – недостижимы.

"Мы просто должны привыкнуть к тому, что наш мир становится теплее", – считают учёные.

Теперь же Петра Тщакерт (Petra Tschakert) из Пенсильванского университета раскритиковала такую цель как "совершенно неадекватную". Научная статья Тщакерт была опубликована в издании Climate Change Reponses. Согласно выводам исследовательницы, поднятие глобальных температур стоит стремиться остановить на 1,5 градусах по Цельсию. Тогда уровень моря поднимется менее чем на метр, и это позволит сохранить половину существующих коралловых рифов.

Тщакерт не одинока в своём мнении. В декабре 2014 года во время климатической конференции в Лиме (Перу) специалисты ООН сошлись во мнении, что целью учёных должны стать именно 1,5 градуса по Цельсию. Однако технически достичь этого будет ещё сложнее, даже несмотря на то, что, на первый взгляд, разница не очень велика.

"При потеплении в 1,5 градуса у биологических видов должна быть возможностьмигрировать в другие места обитания, – говорит Ханс-Отто Портнер (Hans-Otto Pörtner) из Института Альфреда Вегенера в Бремене (Германия), входящий в состав Межправительственной группы экспертов по климатическим изменениям. – Однако при потеплении в два градуса многие виды просто не смогут выжить".

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Большинство экспертов высказывают мнение, что никто и не утверждал, что потепление на 2 градуса является безопасным – это произвольный порог. Однако то же самое можно сказать и про отметку в полтора градуса, так как учёные ещё не составили прогнозы и не проводили моделирование изменений природных условий при таком потеплении.

Также до сих пор не совсем понятно, как это сохранение может быть достижимо с технической точки зрения. Однако, скорее всего, грядущие климатические изменения нанесут существенный урон бедным странам. Стоит отметить, что в планах Парижского соглашения, в том числе, предусмотрена компенсация этим государствам.