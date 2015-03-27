Ученые сообщили об угрозе исчезновения ледников Антарктиды

Ученые опасаются, что в самом скором времени эти объекты, удерживающие континентальные ледовые массы от сползания в океан, могут полностью исчезнуть. Такие процессы серьезно ускорят темпы роста уровня моря. Новое исследование на эту тему представлено в журнале Science, передает Lenta.ru.

Фернандо Паоло из Океанографического института Скриппса изучил данные со спутниковых радаров, собранные с 1994 по 2012 год. За это время шельфовые ледники в морях Беллинсгаузена и Амундсена уменьшились в среднем на 737-1920 сантиметров за десятилетие. Кроме того, с 2003 года таяние резко ускорилось.

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Ледник Венабла сократился почти на четыре метра — при такой скорости таяния он исчезнет уже через сто лет. Такая же судьба может постичь шельфовый ледник Кроссона (море Амудсена). По расчетам ученых, эти процессы на западе Антарктиды приведут к росту глобального уровня моря на 120-450 сантиметров, что создаст непосредственную угрозу для многих городов, расположенных на берегу.

В самых западных точках континента массы льда «подтачиваются» теплыми водами. Причиной притока воды высокой температуры исследователи считают изменения в розе ветров, связанные с глобальным потеплением.