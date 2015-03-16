Природные легкие Карпат и всей Украины могут дышать свободно - эксперт

«Природные легкие Карпат и всей Украины могут дышать свободно!» - пишет на свой странице в Фейсбук член Ассоциации Зеленых Украины Ярослав Задесенець.

Украинское государство работает над тем, чтобы законодательно запретить бесконтрольную вырубку лесов установлением 50-летнего моратория на экспортный вывоз лесо - и пило-материалов. Для государственной поддержки отечественной лесоперерабатывающей отрасли предлагается разрешить вывоз за границу только готовой продукции отечественных предприятий.

Житомирщина и Винничина, Прикарпатья и особенно Закарпатье, которое через тотальное уничтожение горных лесных массивов в недалеком прошлом оказалось на грани экологической катастрофы из-за регулярных наводнений и смыв плодородных почв, без всякого преувеличения вздохнули с облегчением благодаря перспективе сохранение собственных лесных насаждений...» - пишет эксперт.

"С другой стороны медали, которая практически наверняка останется в тени во время решения насущной проблемы, как всегда находятся обычные люди. Иначе говоря - после принятия этого законопроекта еще одной отрасли народного хозяйства страны грозят тотальные сокращения и массовая безработица, ведь по сей день подавляющее большинство предприятий была настроена исключительно на вырубку лесов и отнюдь не на их переработку. Полный цикл изготовления готовой продукции в виде мебели можно и не вспоминать" - пишет Задесенец.

Член АЗУ высказывает подозрение, что обещания властей по созданию новых рабочих мест уже в ближайшее время, сейчас кажутся откровенно популистскими.

Кроме того, Задесенец считает, что не менее важной и весомой проблемой остается коррупция. «Поскольку, в отличие от сплошных вырубок или выборочные санитарные вырубки лесных массивов никто не отменял, вполне возможно предположить создание в этой отрасли привычных многим коррупционных схем при распределении квот и различных разрешений...» - комментирует эксперт.