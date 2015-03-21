Во Франции ожидается "прилив века" (фото)

В субботу утром и вечером Мон-Сен-Мишель снова станет островом из-за самого мощного за всю историю наблюдений прилива с коэффициентом 119. Об этом сообщает Росбалт по информации AFP.

Читайте такжеПилоты некоторых рейсов изменили маршруты полетов из-за солнечного затмения

На прилив повлияло и расположение Солнца и Луны, которые привели накануне к солнечному затмению. В некоторых местах на западе Франции, в частности, у Мон-Сен-Мишель, ожидают прилив высотой в четырехэтажный дом.

В Сен-Мало в Бретани около 20 тыс. человек еще до рассвета собрались на горной дороге, чтобы понаблюдать за утренним приливом. Когда же море отошло и даже ушло из вида, рыбаки, вооружившись лопатами и граблями, вышли в море прямо пешком, чтобы собрать моллюсков.

Местные власти призвали рыбаков к осторожности, особенно у Мон-Мен-Мишель, где они могут стать "заложниками прилива": море приближается со скоростью "скачущей галопом лошади".

Так называемые "приливы века" происходят примерно каждые 18 лет. В последний раз он был 10 марта 1997 года, а следующий раз его ожидают 3 марта 2033-го.