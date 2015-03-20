Аномально раннее таяние льдов в Белом море может привести к массовой гибели детенышей тюленей

Об этом сегодня сообщил заведующий лабораторией Северной Атлантики Полярного НИИ морского рыбного хозяйства и океанографии им. Н.М. Книповича (ПИНРО) Владимир Забавников, передает ТАСС.

По его словам, беломорские льды в марте служат "родильным домом" для гренландского тюленя.

"Для благоприятного вывода потомства самкам ластоногих нужны прочные льды сплочением 7-9 баллов с небольшими трещинами, через которые они могут нырять на кормежку, - пояснил ученый. - Нынешний природный катаклизм - почти полное отсутствие льдов - приведет к высокой гибели приплода".

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В таких случаях самки тюленей вынуждены щениться на берегу, где новорожденные становятся легкой добычей хищников, или на непрочном припайном льду, а тюленята-бельки не способны плавать до месячного возраста. При попадании в воду их шкурка намокает и они тонут.

"В районе 25 марта у тюленей заканчивается "родовой" период и через месяц можно будет судить, насколько пострадает численность беломорской популяции гренландского тюленя от природной аномалии", - уточнил Забавников.

По данным Севгидромета, на два месяца раньше обычных сроков полностью очистилось ото льдов Белое море из-за аномально теплой погоды (с превышением температуры воздуха на 10 градусов над нормой) и южных ветров, вынесших ледовые поля в Баренцево море. Последний раз так рано Белом море освобождалось ото льдов в 1967 году.

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Как пояснили в ПИНРО, возможная численность беломорской популяции гренландского тюленя составляет 1-1,2 млн особей. За три года она сократилась на 200-400 тыс, несмотря на запрет промысла. В начале 2000-х годов ежегодный приплод был на высоком уровне и составлял в около 340 тыс особей. По исследованиям последних лет в среднем ежегодно рождается около 140 тыс детенышей этих ластоногих.

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Гренландский тюлень обитает в арктических водах. Существуют три его популяции - Ньюфаундлендская (Канада), Ян-Майенская (Норвегия) и беломорская (Россия и Норвегия). Длина этих морских животных составляет от 170 до 180 см, а вес- от 120 до 140 кг. Они могут преодолевать сотни километров вплавь.

Ранее УНИАН сообщал, что площадь ледяного покрова в Арктике этой зимой оказалась самой малой за всю историю наблюдений.