Ученые сообщили о рекордном таянии льдов Арктики

Это утверждают ученые Колорадского университета в Боулдере, отслеживающие площадь ледяного покрытия, сообщает Русская служба Би-би-си.

Пространства, занимаемые арктическими льдами в настоящий момент, оцениваются в 14,5 млн квадратных километров.

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Причиной уменьшения ледяного покрова исследователи считают аномально теплый февраль на Аляске, а также в северных регионах России.

По некоторым данным, ледяной покров Арктики истончился с 1975-го по 2012 год на 65%.