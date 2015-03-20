Ученые сообщили о рекордном таянии льдов Арктики
11:21, 20 марта 2015Климат
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Площадь ледяного покрова в Арктике этой зимой оказалась самой малой за всю историю наблюдений.
REUTERS
Это утверждают ученые Колорадского университета в Боулдере, отслеживающие площадь ледяного покрытия, сообщает Русская служба Би-би-си.
Пространства, занимаемые арктическими льдами в настоящий момент, оцениваются в 14,5 млн квадратных километров.
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Причиной уменьшения ледяного покрова исследователи считают аномально теплый февраль на Аляске, а также в северных регионах России.
По некоторым данным, ледяной покров Арктики истончился с 1975-го по 2012 год на 65%.
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