На одном из курортов Таиланда сотни диких обезьян спустились с гор из-за засухи - СМИ

Сотни диких обезьян спустились с гор на таиландском курортном острове Пхукет в поисках воды из-за засухи, поразившей покрытые джунглями горы Кхао То Се и Кхао Ранг, излюбленные туристами точки обзора пейзажей острова, сообщает в четверг РИА Новости со ссылкой на интернет-портал Phuket Wan.

Местные жители не помнят, когда еще в последние несколько десятков лет обезьяны спускались с гор в таком количестве, сообщает портал.

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Сотрудники местной администрации опасаются, что появление множества обезьян в непосредственной близости от населенных пунктов острова может привести к инцидентам с местными жителями и туристами.

Засуха на острове продлится еще минимум месяц, до того момента, когда муссонные ветры принесут на остров влагу, сообщает издание.