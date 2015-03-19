На одном из курортов Таиланда сотни диких обезьян спустились с гор из-за засухи - СМИ

19:04, 19 марта 2015
Климат
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Местные жители не помнят, когда еще в последние несколько десятков лет обезьяны спускались с гор в таком количестве.

facebook.com/phuketwan

Сотни диких обезьян спустились с гор на таиландском курортном острове Пхукет в поисках воды из-за засухи, поразившей покрытые джунглями горы Кхао То Се и Кхао Ранг, излюбленные туристами точки обзора пейзажей острова, сообщает в четверг РИА Новости со ссылкой на интернет-портал Phuket Wan.

Местные жители не помнят, когда еще в последние несколько десятков лет обезьяны спускались с гор в таком количестве, сообщает портал.

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Сотрудники местной администрации опасаются, что появление множества обезьян в непосредственной близости от населенных пунктов острова может привести к инцидентам с местными жителями и туристами.

Засуха на острове продлится еще минимум месяц, до того момента, когда муссонные ветры принесут на остров влагу, сообщает издание.

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