Уровень Байкала упал уже на шесть сантиметров ниже критической отметки

Уровень воды в озере Байкал упал еще на 1 см и достиг 455,94 метров - на 6 см ниже критической отметки, сообщили во вторник в министерстве природных ресурсов Бурятии, передает ТАСС.

"Такие данные зарегистрированы по состоянию на 16 марта. 455,94 метров - это на 6 см ниже критической отметки, установленной постановлением правительства РФ 2001 года", - уточнили в министерстве.

Впервые уровень воды в озере опустился на 1 см ниже критической отметки в 456 метров 25 февраля. Снижение еще на 1 см произошло 27 февраля. 5 марта показатель достиг 455,97 метров. 10 марта уровень воды в Байкале снизился до 455,96 метров. По состоянию на 12 марта он упал до 455,95 метров.

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Снижение уровня воды в Байкале началось осенью прошлого года. Маловодье было вызвано, по оценкам экспертов, в том числе недостаточным количеством осадков. Из-за проблем, возникших в работе водозаборов в нижнем бьефе Иркутского гидроузла - в городах Ангарск, Усолье-Сибирское, Черемхово - 4 февраля 2015 года правительство РФ разрешило опустить уровень воды в Байкале ниже ранее установленной предельной отметки (456 метров).

По прогнозам специалистов, до прежнего уровня озеро восполнится в конце апреля - начале июня, когда произойдет таяние льда.

С февраля на восточном побережье Байкала, в Республике Бурятия, в связи с маловодьем введен режим повышенной готовности.